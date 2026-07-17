Тухель отрицает, что он указал Англии сесть в оборону в игре с Аргентиной — The Telegraph

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что его команда слишком сильно опустилась в оборону перед перерывом на «водопой» во втором тайме матча с Аргентиной (1:2) в полуфинале чемпионата мира — 2026, ещё до того, как он успел сделать какие-либо замены. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, прежде чем произвести замены, немецкий специалист сказал футболистам «трёх львов», что им нужно «играть выше» и попытаться продвинуться вперёд, однако этого не произошло.

Также Тухель считает, что игра с Мексикой (2:3) в 1/8 финала соревнования на стадионе «Ацтека», а также дополнительное время в матче 1/4 финала с Норвегией (1:2 (0:1 д. вр.)) слишком сильно истощили его команду физически.

Напомним, при счёте 1:0 в пользу сборной Англии Тухель выпустил на поле трёх защитников с 72-й по 82-ю минуту. После этого Аргентина забила дважды.

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