15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболка Пеле с финала ЧМ-1958 Бразилия — Швеция была продана за $ 4,88 млн

Футболка Пеле с финала ЧМ-1958 Бразилия — Швеция была продана за $ 4,88 млн
Комментарии

Игровая форма бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле с финального матча чемпионата мира 1958 года была продана за $ 4,88 млн. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома Sotheby’s. В финале ЧМ-1958 Бразилия разгромила Швецию (5:2), а 17-летний Пеле отметился двумя голами.

Начало торгов было назначено на 29 июня, а продлились они до 16 июля. Самой дорогой футбольной майкой на данный момент остаётся футболка, принадлежавшая аргентинской легенде мирового футбола Диего Марадоне. В 2022 году её продали на аукционе за $ 9,28 млн. В ней аргентинец выступал на победном для своей команды чемпионате мира — 1986.

Материалы по теме
Олисе уничтожает ассистентские рекорды ЧМ! Вот-вот падут достижения Пеле, Марадоны и Месси
Олисе уничтожает ассистентские рекорды ЧМ! Вот-вот падут достижения Пеле, Марадоны и Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android