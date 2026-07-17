Лига Европы, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 16 июля

В четверг, 16 июля, состоялись ответные встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Лига Европы, первый квалификационный раунд, результаты на 16 июля:
«Университатя» – «Динамо» Киев – 0:0 (0:0, 2:4 пен. по сумме двух встреч);
«Дерри Сити» – ЦСКА София – 1:2 (3:5);
«Алюминий» – «Шериф» – 0:1 (0:1);
«Ференцварош» – «Войводина» – 3:0 (5:1);
«Жилина» – «Хайдук» – 2:1 (2:3);
«Вестри» – «Карабах» – 0:3 (0:6).
Действующим победителем Лиги Европы является бирмингемская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона английская команда обыграла немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0.