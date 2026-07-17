15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как остановить Месси? Никак». Терри — о полуфинале ЧМ между Англией и Аргентиной

«Как остановить Месси? Никак». Терри — о полуфинале ЧМ между Англией и Аргентиной
Комментарии

Бывший защитник и капитан сборной Англии Джон Терри высказался о нападающем Аргентины Лионеле Месси после 1/2 финала чемпионата мира – 2026. Аргентинцы обыграли команду Англии со счётом 2:1; 39-летний Месси отдал две результативные передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Наблюдать за этим 39-летним человеком было невероятно. Он лучший в истории и всё ещё остаётся на высоком уровне. Вчера Аргентина была хороша во многих аспектах.

Меня часто спрашивают: «Как остановить Месси?» Никак, и физическая борьба с ним лишь идёт ему во благо. Он так силён, так любит бороться – у него есть всё», – написал Терри на своей странице в социальных сетях.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android