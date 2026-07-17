«Как остановить Месси? Никак». Терри — о полуфинале ЧМ между Англией и Аргентиной

Бывший защитник и капитан сборной Англии Джон Терри высказался о нападающем Аргентины Лионеле Месси после 1/2 финала чемпионата мира – 2026. Аргентинцы обыграли команду Англии со счётом 2:1; 39-летний Месси отдал две результативные передачи.

«Наблюдать за этим 39-летним человеком было невероятно. Он лучший в истории и всё ещё остаётся на высоком уровне. Вчера Аргентина была хороша во многих аспектах.

Меня часто спрашивают: «Как остановить Месси?» Никак, и физическая борьба с ним лишь идёт ему во благо. Он так силён, так любит бороться – у него есть всё», – написал Терри на своей странице в социальных сетях.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, сыграют со сборной Испании.