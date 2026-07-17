Мохамед Салах был предложен «Бешикташу», известна зарплата — Deportes Reports

Экс-форварда английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха предложили турецкому «Бешикташу». Как сообщает Deportes Reports в соцсети X, сторона футболиста запрашивает для него зарплату в размере € 15 млн в год.

Сам Салах, как сообщается, заинтересован в переходе в «Бешикташ». Летом он покинул английский «Ливерпуль», в составе которого выступал с 2017 года.

Помимо «Бешикташа», из турецких клубов на игрока претендует «Фенербахче». Также в СМИ появлялась информация, что египтянин может перебраться в один из клубов Саудовской Аравии. Из топ-5 чемпионатов Европы интерес к 34-летнему форварду приписывают «Атлетико».