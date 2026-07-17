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Рис Джеймс обратился к болельщикам сборной Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Рис Джеймс обратился к болельщикам сборной Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026
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Защитник сборной Англии Рис Джеймс высказался после поражения национальной команды от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Прекрасная игра, которую мы так любим, порой бывает жестокой. Мы были так близки — и всё же так далеки. Мы искренне верили, что это наш момент, и, возможно, именно поэтому так трудно смириться с этим.

Надеть футболку сборной Англии на чемпионате мира впервые — это то, что я никогда не забуду. Это привилегия, которая значит для меня больше, чем можно выразить словами. Сейчас есть разочарование, однако такие моменты — это также шанс учиться, расти и размышлять.

Болельщикам со всего мира, приехавшим поддержать нас, спасибо. Многие из вас копили деньги годами, чтобы пережить этот турнир вместе с нами, питая ту же надежду, что это наконец-то может стать нашим годом. Ваша поддержка, ваша страсть и ваша вера в эту команду никогда не оставались незамеченными. Мы чувствуем вашу боль, потому что разделяем её. От всего сердца благодарю вас за то, что вы были с нами на каждом шагу», — написал Джеймс в социальной сети.

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