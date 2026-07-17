Рис Джеймс обратился к болельщикам сборной Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Рис Джеймс высказался после поражения национальной команды от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Прекрасная игра, которую мы так любим, порой бывает жестокой. Мы были так близки — и всё же так далеки. Мы искренне верили, что это наш момент, и, возможно, именно поэтому так трудно смириться с этим.

Надеть футболку сборной Англии на чемпионате мира впервые — это то, что я никогда не забуду. Это привилегия, которая значит для меня больше, чем можно выразить словами. Сейчас есть разочарование, однако такие моменты — это также шанс учиться, расти и размышлять.

Болельщикам со всего мира, приехавшим поддержать нас, спасибо. Многие из вас копили деньги годами, чтобы пережить этот турнир вместе с нами, питая ту же надежду, что это наконец-то может стать нашим годом. Ваша поддержка, ваша страсть и ваша вера в эту команду никогда не оставались незамеченными. Мы чувствуем вашу боль, потому что разделяем её. От всего сердца благодарю вас за то, что вы были с нами на каждом шагу», — написал Джеймс в социальной сети.