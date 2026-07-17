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«Наше время ещё придёт». Игрок Англии Андерсон — после поражения от Аргентины на ЧМ-2026

«Наше время ещё придёт». Игрок Англии Андерсон — после поражения от Аргентины на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон опубликовал пост после поражения национальной команды от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я совершенно опустошён. Было так близко, и мы потерпели поражение — это так тяжело пережить. Я полностью верил во всё, что делала эта команда, и в то, на что мы были способны. Я думал, что это наше время, но этому не суждено было сбыться. Потребуется время, чтобы это осознать, но мы вернёмся и будем соревноваться на самых больших сценах.

Спасибо всем, кто нас поддерживал, мы ценим всю вашу любовь. Наше время ещё придёт», — написал Андерсон в социальной сети.

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