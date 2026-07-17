Матч «Чикаго Файр», в котором мог дебютировать Левандовски, перенесён из-за лесных пожаров

Матч американской МЛС «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс», который должен был состояться сегодня, 17 июля, перенесён из-за плохого качества воздуха в Чикаго, США, вызванного пожарами в Канаде. В этой встрече нападающий Роберт Левандовски мог дебютировать за «Чикаго Файр». Об этом сообщил The Athletic.

Отмечается, что дым от канадских лесных пожаров привёл к тому, что индекс качества воздуха в Чикаго достиг двух худших уровней: от очень плохого до опасного. В городе Чикаго закрыты все общественные пляжи и бассейны, а также отменены все мероприятия на открытом воздухе.

37-летний Роберт Левандовски перешёл в американский клуб этим летом, ранее он покинул испанскую «Барселону».