15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Чикаго Файр», в котором мог дебютировать Левандовски, перенесён из-за лесных пожаров

Матч «Чикаго Файр», в котором мог дебютировать Левандовски, перенесён из-за лесных пожаров
Комментарии

Матч американской МЛС «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс», который должен был состояться сегодня, 17 июля, перенесён из-за плохого качества воздуха в Чикаго, США, вызванного пожарами в Канаде. В этой встрече нападающий Роберт Левандовски мог дебютировать за «Чикаго Файр». Об этом сообщил The Athletic.

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2026, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
Перенесён
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер

Отмечается, что дым от канадских лесных пожаров привёл к тому, что индекс качества воздуха в Чикаго достиг двух худших уровней: от очень плохого до опасного. В городе Чикаго закрыты все общественные пляжи и бассейны, а также отменены все мероприятия на открытом воздухе.

37-летний Роберт Левандовски перешёл в американский клуб этим летом, ранее он покинул испанскую «Барселону».

Материалы по теме
Левандовски — о слове «соккер»: это футбол, а не игра руками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android