Матч «Чикаго Файр», в котором мог дебютировать Левандовски, перенесён из-за лесных пожаров
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Матч американской МЛС «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс», который должен был состояться сегодня, 17 июля, перенесён из-за плохого качества воздуха в Чикаго, США, вызванного пожарами в Канаде. В этой встрече нападающий Роберт Левандовски мог дебютировать за «Чикаго Файр». Об этом сообщил The Athletic.
США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2026, пятница. 03:30 МСК
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Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Отмечается, что дым от канадских лесных пожаров привёл к тому, что индекс качества воздуха в Чикаго достиг двух худших уровней: от очень плохого до опасного. В городе Чикаго закрыты все общественные пляжи и бассейны, а также отменены все мероприятия на открытом воздухе.
37-летний Роберт Левандовски перешёл в американский клуб этим летом, ранее он покинул испанскую «Барселону».
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