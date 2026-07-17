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«Команда из местной пивной будет делать то же самое». Оуэн — о сборной Англии

«Команда из местной пивной будет делать то же самое». Оуэн — о сборной Англии
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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал сборную Англии после поражения в матче с Аргентиной (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Отходить назад, всей командой садиться в собственную штрафную, просто выбивать мяч как можно дальше, выносить его головой и подставляться под удары — многие считают, что это смелость. Но это не так. Совсем наоборот.

Футбол — это не про то, чтобы получить мячом в нос, истекать кровью, а потом все говорили: «Да, это потрясающе, посмотрите, какие мы храбрые». Всё это ерунда. Я могу собрать команду из своей местной пивной, и она будет делать то же самое», — приводит слова Оуэна Goal.

Во встрече за третье место сборная Англии сыграет с национальной командой Франции.

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Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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