«Команда из местной пивной будет делать то же самое». Оуэн — о сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал сборную Англии после поражения в матче с Аргентиной (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Отходить назад, всей командой садиться в собственную штрафную, просто выбивать мяч как можно дальше, выносить его головой и подставляться под удары — многие считают, что это смелость. Но это не так. Совсем наоборот.

Футбол — это не про то, чтобы получить мячом в нос, истекать кровью, а потом все говорили: «Да, это потрясающе, посмотрите, какие мы храбрые». Всё это ерунда. Я могу собрать команду из своей местной пивной, и она будет делать то же самое», — приводит слова Оуэна Goal.

Во встрече за третье место сборная Англии сыграет с национальной командой Франции.