15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины не смогла вылететь в Нью-Йорк на финал ЧМ из-за грозы — The Sun

Сборная Аргентины не смогла вылететь в Нью-Йорк на финал ЧМ из-за грозы — The Sun
Комментарии

Сборная Аргентины не смогла по плану вылететь из Атланты, США, в Нью-Йорк из-за грозы. Об этом сообщил The Sun. В воскресенье, 19 июля, аргентинцы сыграют с национальной командой Испании в финале чемпионата мира 2026 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что команда и персонал до сих пор находятся в отеле в Атланте после победы в матче 1/2 финала со сборной Англии (2:1). Встреча прошла в среду, 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Они делают Аргентину на ЧМ особенной. И речь не о Месси и игроках
Они делают Аргентину на ЧМ особенной. И речь не о Месси и игроках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android