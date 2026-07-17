Сборная Аргентины не смогла вылететь в Нью-Йорк на финал ЧМ из-за грозы — The Sun

Сборная Аргентины не смогла по плану вылететь из Атланты, США, в Нью-Йорк из-за грозы. Об этом сообщил The Sun. В воскресенье, 19 июля, аргентинцы сыграют с национальной командой Испании в финале чемпионата мира 2026 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Отмечается, что команда и персонал до сих пор находятся в отеле в Атланте после победы в матче 1/2 финала со сборной Англии (2:1). Встреча прошла в среду, 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.