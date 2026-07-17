Морган Роджерс поделился эмоциями после поражения сборной Англии от Аргентины на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс опубликовал пост после поражения национальной команды от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Я опустошён. Мы так много сделали, чтобы дойти до этого момента, и то, как всё закончилось, очень больно. Спасибо болельщикам, которые приехали, и тем, кто остался дома, за постоянную поддержку. Мы разделили воспоминания, которые останутся на всю жизнь, и я осуществил свою детскую мечту – представлять свою страну на чемпионате мира. Мы вернёмся, запомните мои слова», — написал Роджерс в социальной сети.

Сборная Англии сыграет с национальной командой Франции в матче за третье место чемпионата мира в воскресенье, 19 июля.