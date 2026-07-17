Болельщики создали петицию с требованием переиграть матч Франция — Испания на ЧМ-2026

Болельщики сборной Франции создали петицию с требованием переиграть полуфинальный матч с национальной командой Испании в полуфинале ЧМ-2026. Напомним, сборная Испании одолела Францию со счётом 2:0.

«Во время назначения пенальти в пользу Испании Ламин Ямаль сыграл рукой. Франция не должна была пропускать этот первый гол, который полностью изменил ход встречи. Спорт должен проходить по правилам, но сегодня вечером они не были соблюдены», — написано в петиции.

На данный момент петицию подписали 76 тыс. человек.

После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил недовольство работой арбитра.

В матче за третье место сборная Франции сыграет с Англией.