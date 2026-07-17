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«Ленинградец» арендовал камерунского нападающего у «Енисея»

«Ленинградец» арендовал камерунского нападающего у «Енисея»
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«Ленинградец» на официальном сайте сообщил о переходе камерунского нападающего Оливье Кенфака из красноярского «Енисея» на правах аренды.

«Камерунец переходит в нашу команду из «Енисея» на правах аренды до завершения сезона-2026/2027.

Играл за молодёжку московского «Динамо» (апрель 2022 – июль 2023), «Кубань» (июль 2023 – июль 2024), «Тюмень» (июль 2024 – февраль 2025), «Енисей» (февраль 2025 – июль 2026). Всего в Лиге Pari сыграл 78 матчей, забил шесть мячей, отдал четыре результативные передачи. За «Ленинградец» будет заявлен под 14-м номером.

Оли, добро пожаловать в клуб из Ленинградской области! Ждём от тебя голов и креатива на поле!» — написано в сообщении клуба.

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