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Капитанскую повязку Марадоны с ЧМ-1986 продали на аукционе за $ 512 тыс.

Капитанскую повязку Марадоны с ЧМ-1986 продали на аукционе за $ 512 тыс.
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Капитанская повязка легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой он выступал на чемпионате мира 1986 года, ушла с молотка за $ 512 тыс… Продажу организовал аукционный дом Sotheby's.

Исторический лот связан с четвертьфинальным матчем мирового первенства против сборной Англии, завершившимся победой Аргентины со счетом 2:1. В той встрече Марадона забил два мяча, один из которых вошел в историю футбола как «рука бога», поскольку был отправлен в ворота рукой. Именно этот эпизод считается одним из самых известных в истории чемпионатов мира.

Ранее на аукционе почти за $ 5 млн была продана игровая футболка Пеле, в которой бразилец выступал в финале чемпионата мира 1958 года.

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