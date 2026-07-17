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Хосеп Гвардиола рассказал, как сборная Испании может обыграть Аргентину в финале ЧМ-2026

Хосеп Гвардиола рассказал, как сборная Испании может обыграть Аргентину в финале ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосеп Гвардиола рассказал, благодаря чему сборная Испании может обыграть Аргентину в финале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда болею за команды, в которых играют футболисты, которые мне нравятся. Если победит Аргентина, там есть игроки, с которыми я работал, и я буду рад за них. То же самое касается Франции. У Португалии тоже есть футболисты, взаимодействием которых я восхищаюсь.

«Если Родри сумеет доминировать в центре поля вместе с Педри, а Ламин Ямаль покажет свою лучшую игру, Испания может стать той командой, которая сделает разницу», — приводит слова Гвардиолы AS.

Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля, начало – в 22:00 мск.

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