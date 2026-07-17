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Тульский «Арсенал» объявил о переходе Никиты Глушкова

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Никиты Глушкова
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Тульский «Арсенал» в социальной сети сообщил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Никитой Глушковым.

«Опытный полузащитник Никита Глушков стал игроком «Арсенала». Никита является воспитанником кировского футбола, первым большим клубом в карьере Глушкова был словацкий клуб «Славой». Он выступал за такие клубы как «Сибирь», «Урал», «Енисей», «Балтика» и «Акрон». Последний сезон полузащитник провел в чемпионате Беларуси, играя за «МЛ Витебск», с которым стал чемпионом страны.

Никита, приветствуем в «Арсенале», желаем яркой и успешной игры в тульской команде!» — написано в сообщении клуба.

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