15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш тренер трус». Габби Агбонлахор — о Томасе Тухеле

«Наш тренер трус». Габби Агбонлахор — о Томасе Тухеле
Комментарии

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габби Агбонлахор негативно высказался о работе главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения команды от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мы пригласили Томаса Тухеля, избавились от Гарета Саутгейта, чтобы в нужные моменты переступать черту, принимать важные решения, вселять позитив. Саутгейт прекрасно справлялся, но он не мог вывести нас в финал чемпионата мира или выиграть его.

Тухель, как только мы повели в один мяч, сразу же убрал единственного скоростного игрока – Энтони Гордона. Как можно переходить на схему с пятью защитниками, но не выигрывать верховую борьбу? Как можно было оставить Энцо Фернандеса одного в эпизоде с первым голом? Все наши игроки были в собственной штрафной и пытались защищаться, как будто у нас есть Петер Крауч и Ян Коллер. Потом второй [пропущенный] гол, О’Райли и Спенс против Месси – слишком легко. Дэн Бёрд должен был быть настоящим львом в защите, как в матче с Мексикой. Он стоял на ближней штанге и никого не держал. Лаутаро Мартинес был между Стоунзом и Консой, но его тоже никто не держал. Во втором тайме мы не справились ни с одним навесом. Но я не хочу винить игроков. Просто наш тренер трус.

Тухель должен уйти. Когда мы платим 8 миллионов фунтов иностранному тренеру, чтобы он выиграл для нас трофей впервые с 1966 года, а он играет так в полуфинале против Аргентины, которая вышла на поле за победой, – это в 10 раз хуже, чем всё плохое, что когда-либо делал Саутгейт», – приводит Агбонлахора talkSPORT.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Уэйн Руни: решения, которые принял Тухель, стоили нам победы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android