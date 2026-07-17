«Наш тренер трус». Габби Агбонлахор — о Томасе Тухеле

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габби Агбонлахор негативно высказался о работе главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения команды от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

«Мы пригласили Томаса Тухеля, избавились от Гарета Саутгейта, чтобы в нужные моменты переступать черту, принимать важные решения, вселять позитив. Саутгейт прекрасно справлялся, но он не мог вывести нас в финал чемпионата мира или выиграть его.

Тухель, как только мы повели в один мяч, сразу же убрал единственного скоростного игрока – Энтони Гордона. Как можно переходить на схему с пятью защитниками, но не выигрывать верховую борьбу? Как можно было оставить Энцо Фернандеса одного в эпизоде с первым голом? Все наши игроки были в собственной штрафной и пытались защищаться, как будто у нас есть Петер Крауч и Ян Коллер. Потом второй [пропущенный] гол, О’Райли и Спенс против Месси – слишком легко. Дэн Бёрд должен был быть настоящим львом в защите, как в матче с Мексикой. Он стоял на ближней штанге и никого не держал. Лаутаро Мартинес был между Стоунзом и Консой, но его тоже никто не держал. Во втором тайме мы не справились ни с одним навесом. Но я не хочу винить игроков. Просто наш тренер трус.

Тухель должен уйти. Когда мы платим 8 миллионов фунтов иностранному тренеру, чтобы он выиграл для нас трофей впервые с 1966 года, а он играет так в полуфинале против Аргентины, которая вышла на поле за победой, – это в 10 раз хуже, чем всё плохое, что когда-либо делал Саутгейт», – приводит Агбонлахора talkSPORT.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.