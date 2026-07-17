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Радимов: отдав мяч Аргентине, англичане полностью расписались в своём бессилии

Радимов: отдав мяч Аргентине, англичане полностью расписались в своём бессилии
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о поражении сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Либо англичане при счете 1:0 испугались сами себя, либо им не хватило сил. Отдали мяч аргентинцам и вжались в свои ворота — это и предопределило результат. Отдав мяч, англичане полностью расписались в своём бессилии, трусость не позволила им выйти в финал», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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