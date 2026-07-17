Радимов: отдав мяч Аргентине, англичане полностью расписались в своём бессилии

Российский тренер Владислав Радимов высказался о поражении сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины (1:2).

«Либо англичане при счете 1:0 испугались сами себя, либо им не хватило сил. Отдали мяч аргентинцам и вжались в свои ворота — это и предопределило результат. Отдав мяч, англичане полностью расписались в своём бессилии, трусость не позволила им выйти в финал», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.