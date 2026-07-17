У «Барселоны» есть план Б на случай, если трансфер Хулиана Альвареса сорвётся

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб подготовил альтернативные варианты, если не удастся оформить переход нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«План Б на случай, если Хулиан не перейдет? Альтернативы есть. Деку не прекращает работу, у нас есть несколько вариантов, и ему предстоит выбрать тот, который лучше всего подходит», – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее Альварес публично выражал желание покинуть «Атлетико», а «Барселона» сделала официальное предложение. Мадридцы настаивают, что игрок не продаётся. В прошедшем сезоне аргентинец провёл 52 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 10 результативных передач.

В данный момент Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира и продолжает борьбу за титул.