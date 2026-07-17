Определены судейские назначения на матчи 2-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 2-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.
«Урал» — «Енисей»: Александр Машлякевич (Москва) – Вадим Тройненков (Калуга), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Семен Медведев (Екатеринбург), инспектор – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: Александр Маюн (Челябинск) – Алексей Чаплыгин (Москва), Александр Сахно (Ижевск), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор –Андрей Бутенко (Москва), делегат – Николай Левин (Саранск);
«Велес» — «Челябинск»: Алексей Лапатухин (Москва) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Владислав Егоров (Московская область), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Полина Папыева (Москва);
«Текстильщик» — «Уфа»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Вячеслав Охрименко (Майкоп), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Евгений Рубцов (Нижний Новгород), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Иван Егоров (Москва);
«Шинник» — «Ленинградец»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Эдуард Шарипов (Уфа), Егор Ли (Москва), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);
«Сочи» — «Спартак» Кострома: Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Илья Довольнов (Тюмень), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), делегат – Петр Петухов (Москва);
«Торпедо» — «Волга»: Юрий Матвеев (Москва) – Станислав Попков (Петрозаводск), Кирилл Филатов (Петрозаводск), резервный судья –Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва);
«Арсенал» — «Нефтехимик»: Николай Волошин (Смоленск) – Евгений Синянский (Ярославль), Георгий Карпович (Санкт-Петербург), резервный судья – Максим Богданавичус (Москва), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: Антон Сидорин (Москва) – Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Михалев (Москва), резервный судья – Олег Журавлев (Москва), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Александр Шанин (Московская область).