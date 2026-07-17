«Не вина Тухеля». Экс-игрок сборной Англии – о поражении в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения в полуфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Аргентины со счётом 1:2.

«Это не вина Томаса Тухеля. Если мы не выиграли ни одного верхового мяча после каждого навеса в нашу штрафную, то вину за это нельзя возлагать на тренера», — приводит слова Таунсенда Goal.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испании. Сборная Англии, в свою очередь, в матче за третье место сыграет с Францией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.