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«Не вина Тухеля». Экс-игрок сборной Англии – о поражении в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

«Не вина Тухеля». Экс-игрок сборной Англии – о поражении в матче с Аргентиной на ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения в полуфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Аргентины со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Это не вина Томаса Тухеля. Если мы не выиграли ни одного верхового мяча после каждого навеса в нашу штрафную, то вину за это нельзя возлагать на тренера», — приводит слова Таунсенда Goal.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испании. Сборная Англии, в свою очередь, в матче за третье место сыграет с Францией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде (США). Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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