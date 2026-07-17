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Определены судьи, которые обслужат матч за третье место ЧМ-2026 Франция — Англия

Определены судьи, которые обслужат матч за третье место ЧМ-2026 Франция — Англия
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Назначены арбитры на матч за третье место чемпионата мира 2026 года Франция — Англия. Об этом сообщила ФИФА в социальной сети Х. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция — Англия: главный судья — Хесус Валенсуэла, помощники — Хорхе Уррего Мартинес, Тулио Морено (все — Венесуэла), четвёртый судья — Джалал Джайед, резервный судья — Закария Бринси (оба — Марокко).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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