Определены судьи, которые обслужат матч за третье место ЧМ-2026 Франция — Англия

Назначены арбитры на матч за третье место чемпионата мира 2026 года Франция — Англия. Об этом сообщила ФИФА в социальной сети Х. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля.

Франция — Англия: главный судья — Хесус Валенсуэла, помощники — Хорхе Уррего Мартинес, Тулио Морено (все — Венесуэла), четвёртый судья — Джалал Джайед, резервный судья — Закария Бринси (оба — Марокко).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.