Фернандо Йерро высказался о работе главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро оценил работу главного тренера «Фурии Рохи» Луиса де ла Фуэнте.

«Луис спокоен и понимает, как устроена работа в национальной сборной. Он знает игроков и их сильные стороны, а также обладает исключительным пониманием кадрового потенциала испанского футбола.

Они как дружная семья: им нравится проводить время вместе, и они по-настоящему веселятся. Это создает исключительную атмосферу. На чемпионате мира, где люди проводят так много времени вместе, живя и работая бок о бок, это становится невероятно важным. Думаю, это многое говорит о работе Луиса еще до начала турнира», — приводит слова Йерро официальный сайт ФИФА.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Аргентины. Решающий матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.