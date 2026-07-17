Стали известны судьи финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Назначены арбитры на финал чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина. Об этом сообщила ФИФА в социальной сети Х. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля.

Испания — Аргентина: главный судья — Славко Винчич, помощники — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (все — Словения), четвёртый судья — Адхам Махадме, резервный судья — Мохаммад Аль-Калаф (оба — Иордания).

Ранее в полуфинале испанцы обыграли Францию со счётом 2:0, а аргентинцы оказались сильнее Англии — 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.