Микаэль Сильвестр уверен, что в победу над Францией на ЧМ-2026 верили только сами испанцы

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Микаэль Сильвестр считает, что только сами испанцы верили в победу над «трёхцветными» в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Если честно, пообщавшись со многими людьми, я думаю, что только Испания, испанские болельщики и сама сборная Испании верили, что смогут победить Францию. Франция считалась фаворитом благодаря той игре, которую она показывала на турнире, а также из-за нашего мощного атакующего потенциала. Но мы не смогли показать свой уровень. А Испания, напротив, провела свой лучший матч на турнире», — приводит слова Сильвестра официальный сайт ФИФА.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Аргентины. Решающий матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Французы сыграют за третье место с англичанами 19 июля в 00:00 мск.