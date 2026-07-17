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МЛС отреагировала на пост Месси после матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026

МЛС отреагировала на пост Месси после матча с Англией в полуфинале ЧМ-2026
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МЛС отреагировала на пост нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после полуфинала ЧМ-2026 со сборной Англии. Сборная Аргентины одержала победу со счётом 2:1, а Месси в этой встрече отметился двумя результативными передачами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Вот это матч! Настоящие дела от величайшего», — написала пресс-служба МЛС под постом аргентинского форварда.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём аргентинцы сыграют со сборной Испании. Начало матча – 22:00 мск. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла сборную Франции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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