«Он сводил меня с ума». Хосеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в карьере

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Юргена Клоппа самым сложным соперником в его карьере.

«Юрген Клопп был главным соперником в моей карьере. Этот парень мог менять систему каждые 20 минут. Он сводил меня с ума», — приводит слова Гвардиолы AS.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить сборную Германии.