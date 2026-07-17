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«В тот день Испания была явным победителем». Майкл О'Нил — о матче с Францией на ЧМ-2026

«В тот день Испания была явным победителем». Майкл О'Нил — о матче с Францией на ЧМ-2026
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Тренер сборной Северной Ирландии и член Технической исследовательской группы ФИФА (TSG) Майкл О'Нил высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Честно говоря, я думал, что Франция одержит победу. Учитывая их атакующий потенциал и то, как команда играла на протяжении турнира, именно французы выглядели фаворитами. Но, на мой взгляд, Испания провела великолепный матч и отлично контролировала ход игры. Если посмотреть на встречу, испанцы сумели нейтрализовать все индивидуальные сильные стороны Франции. Кроме того, они полностью доминировали в центре поля благодаря игре Фабиана Руиса, Родри и Дани Ольмо. Ольмо особенно впечатлил тем, как находил свободные зоны за линией французской полузащиты.

Пенальти, вероятно, стал именно тем моментом, который был необходим Испании, чтобы выйти вперёд. Я присутствовал на этом матче, и в тот день Испания была явным победителем», — приводит слова О'Нила официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Аргентины. Решающий матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Французы сыграют за третье место с англичанами 19 июля в 00:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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