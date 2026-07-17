«Это команда, в которой лидеры берут ответственность на себя». О'Нил — об Аргентине

Тренер сборной Северной Ирландии и член Технической исследовательской группы ФИФА (TSG) Майкл О'Нил высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины (1:2).

«Перед этим матчем я действительно считал, что фаворитом будет Англия, но у Аргентины есть характер, который позволяет ей возвращаться в игру. Это команда, в которой лидеры берут ответственность на себя, когда ситуация становится сложной.

Мы снова увидели это в эпизоде с голом Энцо Фернандеса, а также в концовке, когда Лионель Месси отдал голевую передачу. На протяжении всего турнира Аргентина демонстрировала свой бойцовский дух. При этом я не думаю, что она выиграла хотя бы один матч плей-офф легко или полностью контролировала ход встречи», — приводит слова О'Нила официальный сайт ФИФА.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Аргентины. Решающий матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Французы сыграют за третье место с англичанами 19 июля в 00:00 мск.