«Астон Вилла» согласовала условия контракта с защитником «Милана» Эступиньяном — Скира

Защитник итальянского «Милана» Первис Эступиньян близок к переходу в английскую «Астон Виллу». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Между Первисом Эступиньяном и «Астон Виллой» достигнуто принципиальное соглашение о контракте до 2031 года, при этом «Астон Вилла» ведёт активные переговоры с «Миланом» о совершении сделки», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 итальянской Серии А 28-летний Эступиньян провёл 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также на его счету две игры в Кубке Италии. На чемпионате мира 2026 года защитник принял участие в двух матчах сборной Эквадора.