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«Я могу создать проблемы». Отец Ямаля объяснил, почему не полетел в США на ЧМ-2026

«Я могу создать проблемы». Отец Ямаля объяснил, почему не полетел в США на ЧМ-2026
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Мунир Насрауи, отец нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, объяснил, почему не полетел в США на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне очень тяжело. У меня эпилепсия, мне приходится принимать довольно много таблеток в день, и иногда у меня случаются эпилептические припадки. Волнение може вызвать у меня эпилептический припадок. Поэтому всегда нужно все тщательно обдумывать, и перед поездкой нужно подумать обо мне, о нем и о тех, кто меня окружает. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и наблюдать за игрой», — приводит слова Насрауи Heraldo.

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, где встретится со сборной Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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