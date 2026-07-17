«Я могу создать проблемы». Отец Ямаля объяснил, почему не полетел в США на ЧМ-2026

Мунир Насрауи, отец нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, объяснил, почему не полетел в США на ЧМ-2026.

Мне очень тяжело. У меня эпилепсия, мне приходится принимать довольно много таблеток в день, и иногда у меня случаются эпилептические припадки. Волнение може вызвать у меня эпилептический припадок. Поэтому всегда нужно все тщательно обдумывать, и перед поездкой нужно подумать обо мне, о нем и о тех, кто меня окружает. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома и наблюдать за игрой», — приводит слова Насрауи Heraldo.

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, где встретится со сборной Аргентины.