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Главный тренер киевского «Динамо» высказался о победе над румынской «Университатей» в ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» высказался о победе над румынской «Университатей» в ЛЕ
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 с румынской «Университатей». Команды играли на стадионе «Клуж-Арена» (Клуж-Напока, Румыния). Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались игроки украинского клуба — 4:2.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2026, четверг. 20:30 МСК
Университатя
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
0 : 0
2 : 4
Динамо К
Киев, Украина

«В первом тайме могли закрывать матч. Забили два мяча, ещё было много возможностей. Но это футбол. Надо отдать должное команде соперника, хорошо сбалансированная команда. Мы мощно начали, в первом тайме владели преимуществом. Сегодня сплоченность игроков помогла достичь положительного результата. То, что я говорил – это дух, который витал и в раздевалке, и перед игрой, и на поле. Я считаю, что по итогу двух матчей мы играли мощнее и закономерно прошли дальше», — приводит слова Костюка официальный сайт киевского «Динамо».

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 9 июля, и завершился безголевой ничьей (0:0).

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 украинский клуб в двухматчевом противостоянии встретится с греческим ПАОКом.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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