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В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести – источник

В США опасаются, что финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина могут перенести – источник
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В США опасаются, что финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании могут перенести из-за лесных пожаров, сообщает Ole.us.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вероятность такого сценария невысока, поскольку до матча Испания — Аргентина на стадионе «МетЛайф» в Нью-Йорке остаётся три дня, однако полностью исключать такой вариант нельзя. Наряду с опасениями возможной отмены или переноса встречи, поскольку приоритетом остаются здоровье и безопасность участников, а также более 80 тысяч болельщиков, которые посетят этот матч, есть надежда, что дым рассеется и не станет проблемой в воскресенье, 19 июля.

Зона задымления продолжает расширяться и всё сильнее ощущается на севере США, хотя специалисты надеются, что в ближайшее время ситуация улучшится и дым больше не будет представлять угрозы.
В случае если уровень загрязнения воздуха будет представлять опасность для здоровья, ФИФА располагает протоколами для оценки возможных изменений в проведении мероприятия. Однако на данный момент официальных заявлений об изменении расписания финала нет.

Ранее сообщалось, что матч американской МЛС «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс», который должен был состояться сегодня, 17 июля, перенесён из-за плохого качества воздуха в Чикаго, США, вызванного пожарами в Канаде.

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