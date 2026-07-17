Главный тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о победе над исландской «Вестри» в ЛЕ

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 с исландской «Вестри». Клуб из Агдама играл на выезде и добился уверенной победы со счётом — 3:0.

«Получилась хорошая игра. Несмотря на то, что нам пришлось преодолеть долгий путь, победа была очень важна. Забить шесть голов в двух матчах и не пропустить ни одного — это хороший результат. Поздравляю своих футболистов. Впереди нас ждут матчи с ЦСКА. Уже с завтрашнего дня мы начнем внимательно изучать болгарскую команду. Постараемся лучше подготовиться к встречам с этим соперником. У нас будет достаточно времени для этого. Уверен, что к следующему матчу мы сможем набрать ещё лучшую форму», — приводит слова Гурбанова официальный сайт «Карабаха».

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 9 июля, и завершился с таким же результатом (3:0).

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 азербайджанский клуб в двухматчевом противостоянии встретится с болгарским ЦСКА.