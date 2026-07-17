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Главный тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о победе над исландской «Вестри» в ЛЕ

Главный тренер «Карабаха» Гурбанов высказался о победе над исландской «Вестри» в ЛЕ
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Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 с исландской «Вестри». Клуб из Агдама играл на выезде и добился уверенной победы со счётом — 3:0.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Вестри
Исландия
Окончен
0 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Муаддиб – 5'     0:2 Бикальо – 29'     0:3 Саво – 57'    

«Получилась хорошая игра. Несмотря на то, что нам пришлось преодолеть долгий путь, победа была очень важна. Забить шесть голов в двух матчах и не пропустить ни одного — это хороший результат. Поздравляю своих футболистов. Впереди нас ждут матчи с ЦСКА. Уже с завтрашнего дня мы начнем внимательно изучать болгарскую команду. Постараемся лучше подготовиться к встречам с этим соперником. У нас будет достаточно времени для этого. Уверен, что к следующему матчу мы сможем набрать ещё лучшую форму», — приводит слова Гурбанова официальный сайт «Карабаха».

Первый матч между командами состоялся неделю назад, 9 июля, и завершился с таким же результатом (3:0).

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 азербайджанский клуб в двухматчевом противостоянии встретится с болгарским ЦСКА.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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