«Это был шок». Капитан сборной США – о матче с Бельгией на ЧМ-2026

Капитан сборной США Тим Рим рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бельгии со счётом 1:4.

«Это был шок. Мы пытались осознать и понять, что только что произошло, потому что это полностью отличалось от того, как мы играли до этого момента.

Думаю, в раздевалке царило чувство шока, люди пытались понять, почему и как мы сыграли именно так», — приводит слова Рима ESPN со ссылкой на шоу «The Pat McAfee Show».

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией. В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.