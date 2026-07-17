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«Это был шок». Капитан сборной США – о матче с Бельгией на ЧМ-2026

«Это был шок». Капитан сборной США – о матче с Бельгией на ЧМ-2026
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Капитан сборной США Тим Рим рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бельгии со счётом 1:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Это был шок. Мы пытались осознать и понять, что только что произошло, потому что это полностью отличалось от того, как мы играли до этого момента.

Думаю, в раздевалке царило чувство шока, люди пытались понять, почему и как мы сыграли именно так», — приводит слова Рима ESPN со ссылкой на шоу «The Pat McAfee Show».

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией. В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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