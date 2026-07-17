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Гурбан Гурбанов поздравил азербайджанские клубы с выходом в следующий раунд еврокубков

Гурбан Гурбанов поздравил азербайджанские клубы с выходом в следующий раунд еврокубков
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Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поздравил поздравил азербайджанские клубы с выходом в следующий раунд еврокубков.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Вестри
Исландия
Окончен
0 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Муаддиб – 5'     0:2 Бикальо – 29'     0:3 Саво – 57'    
Лига конференций . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
Окончен
0 : 3
Зиря
Зиря, Азербайджан
0:1 Aydın – 25'     0:2 Сейдиев – 39'     0:3 Aydın – 70'    
Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 июля 2026, вторник. 20:30 МСК
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
Окончен
1 : 2
Сабах
Баку, Азербайджан
0:1 Миккельс – 28'     0:2 Дашдамиров – 43'     1:2 Лок – 89'    

«Хочу воспользоваться возможностью и поздравить другие азербайджанские клубы — «Сабах» и «Зирю», которые прошли дальше в еврокубках. Азербайджанские команды одержали победы во всех шести матчах. Это способствует росту нашего рейтинга и коэффициентов. Желаю нашим клубам успехов на следующих стадиях турниров», — приводит слова Гурбанова официальный сайт агдамского клуба.

«Карабах» Гурбана Гурбанова вышел во второй квалификационный раунда Лиги Европы УЕФА, дважды обыграв со счётом 3:0 исландскую «Вестри». Бакинский «Сабах» оказался сильнее валлийского «Нью-Сейнтса» (2:0, 2:1) квалификации Лиги чемпионов, а «Зиря» переиграла «Торпедо» из Кутаиси в Лиге конференций (3:0, 3:0).

Календарь квалификационного раунда Лиги Европы-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги Европы-2026/2027
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