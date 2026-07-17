Гурбан Гурбанов поздравил азербайджанские клубы с выходом в следующий раунд еврокубков

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поздравил поздравил азербайджанские клубы с выходом в следующий раунд еврокубков.
«Хочу воспользоваться возможностью и поздравить другие азербайджанские клубы — «Сабах» и «Зирю», которые прошли дальше в еврокубках. Азербайджанские команды одержали победы во всех шести матчах. Это способствует росту нашего рейтинга и коэффициентов. Желаю нашим клубам успехов на следующих стадиях турниров», — приводит слова Гурбанова официальный сайт агдамского клуба.
«Карабах» Гурбана Гурбанова вышел во второй квалификационный раунда Лиги Европы УЕФА, дважды обыграв со счётом 3:0 исландскую «Вестри». Бакинский «Сабах» оказался сильнее валлийского «Нью-Сейнтса» (2:0, 2:1) квалификации Лиги чемпионов, а «Зиря» переиграла «Торпедо» из Кутаиси в Лиге конференций (3:0, 3:0).
- 17 июля 2026
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