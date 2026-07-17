«Всё просто». Агбонлахор — о Томасе Тухеле

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор обрушился с критикой на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения команды от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

«Мне жаль, но он должен уйти. Всё просто. Футбольная ассоциация Англии должна принять решение. Мне не понравилось его интервью, его высокомерие: «Никаких сожалений». Это ваша ответственность. Весь негатив направлен на вас. Вы не можете винить игроков за трусливую тактику. У них есть определенный опыт, но вы слушаете тренера, который требует играть по определенной схеме. Иностранный тренер никогда не выигрывал чемпионат мира – возможно, не просто так. Мы попробовали сделать это с иностранным тренером, и вот что получилось», – приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.