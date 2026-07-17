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«Всё просто». Агбонлахор — о Томасе Тухеле

«Всё просто». Агбонлахор — о Томасе Тухеле
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор обрушился с критикой на главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения команды от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мне жаль, но он должен уйти. Всё просто. Футбольная ассоциация Англии должна принять решение. Мне не понравилось его интервью, его высокомерие: «Никаких сожалений». Это ваша ответственность. Весь негатив направлен на вас. Вы не можете винить игроков за трусливую тактику. У них есть определенный опыт, но вы слушаете тренера, который требует играть по определенной схеме. Иностранный тренер никогда не выигрывал чемпионат мира – возможно, не просто так. Мы попробовали сделать это с иностранным тренером, и вот что получилось», – приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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