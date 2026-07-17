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«Не даёт покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец». Джо Коул — о Тухеле

«Не даёт покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец». Джо Коул — о Тухеле
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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул недоволен, что национальную команду его страны тренирует немец Томас Тухель.

Сборная Англии проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026 со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мне очень нравился Томас Тухель как тренер «Челси» и то, что он сделал в клубе. Считаю, что он блестящий специалист. Но мне никогда не давала покоя мысль, что сборную Англии тренирует немец.

Мы Англия, верно? Я считаю, что сборную Англии должен возглавлять англичанин. Мне кажется, именно к этому нам стоит стремиться. Думаю, для некоторых небольших футбольных стран вполне нормально приглашать иностранного специалиста, чтобы помочь им развиваться», – сказал Коул в подкасте The Rest Is Football.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.

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