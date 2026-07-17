«Футбол возвращается домой – в Аргентину». Глава МИД Израиля Саар — о поражении Англии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высмеял болельщиков сборной Англии после выхода Аргентины в финал чемпионата мира.

В полуфинале ЧМ-2026 действующие чемпионы мира одержали победу над англичанами со счётом 2:1.

«Как поётся в песне? «[Футбол] возвращается домой». Так и есть. Он возвращается домой, в Аргентину. Вперёд, Аргентина!» – написал Саар в соцсети.

Фраза «Он [футбол] возвращается домой» звучит в популярной среди болельщиков сборной Англии песне Three Lions (Football’s Coming Home). Она была записана британской рок-группой The Lightning Seeds и юмористами Дэвидом Бэддиелом и Фрэнком Скиннером перед домашним для англичан Евро-1996.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место.