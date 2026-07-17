Радимов оценил расстановку сил в Суперкубке России «Зенит» — «Спартак»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил расстановку сил в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде. Радимов считает, что в данном матче нет фаворита.
«Я думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку, чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах. Это два флагмана нашего отечественного футбола. «Спартак» показывал весной классный футбол, а «Зенит» выиграл гонку у «Краснодара». Я жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».