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Радимов оценил расстановку сил в Суперкубке России «Зенит» — «Спартак»

Радимов оценил расстановку сил в Суперкубке России «Зенит» — «Спартак»
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил расстановку сил в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде. Радимов считает, что в данном матче нет фаворита.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку, чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах. Это два флагмана нашего отечественного футбола. «Спартак» показывал весной классный футбол, а «Зенит» выиграл гонку у «Краснодара». Я жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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