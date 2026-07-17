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Олисе расспрашивал Мбаппе и партнеров по сборной о мадридском «Реале» — L’Equipe

Олисе расспрашивал Мбаппе и партнеров по сборной о мадридском «Реале» — L’Equipe
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Вингер «Баварии» Майкл Олисе сохраняет интерес к возможному переходу в мадридский «Реал». Французский футболист уже начал узнавать больше о клубе у партнеров по сборной. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, в личных беседах Олисе не скрывает желания однажды продолжить карьеру в испанском гранде. Во время ЧМ-2026 24-летний вингер интересовался у игроков национальной команды особенностями выступлений за «Реал». В сборной Франции за мадридцев играют Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате. При этом одноклубник Олисе по «Баварии» Дайо Упамекано пытается убедить его остаться в Мюнхене.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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