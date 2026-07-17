Президент Аргентины прокомментировал победу сборной страны в полуфинале ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился впечатлениями от матча национальной команды его страны против Англии в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).

«Огромная радость, эмоции, которые невозможно описать. Но я был уверен, что мы сможем перевернуть игру. После пропущенного гола Аргентина доминировала над соперником, превосходила их по всем фронтам. Замены были очень грамотными. Аргентина полностью доминировала.

В какой-то момент недостатки сложились в очень несправедливую ситуацию. И вот, наконец, был забит первый гол, ударом из-за пределов штрафной. Второй гол тоже был великолепен, потому что им только что повезло после удара Мак Аллистера в штангу», – сказал Милей в эфире Radio Mitre.

В финале ЧМ-2026 Аргентина встретится с Испанией, а Англия сыграет за бронзовые медали с Францией.