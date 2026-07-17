Тимощук: выход Аргентины в финал ЧМ-2026 — сенсация

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался в преддверии предстоящего финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт 19 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 22:00 по московскому времени.

«Изначально считал фаворитами Испанию и Францию, к счастью, испанцы вышли в финал. Но не ожидал там видеть Аргентину, надеялся, что они пройдут, но не до финала. Для меня небольшая сенсация, что Аргентина попала в финал», — сказал Анатолий Тимощук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.