Президент Аргентины высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей после полуфинала чемпионата мира-2026 поделился впечатлениями от игры капитана сборной страны Лионеля Месси.

В полуфинале Аргентина обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

«Месси ещё не сказал своего последнего слова, и он превзошёл ожидания. Благодаря ему случился камбэк, что делает его ещё более знаковым. Месси, очевидно, вновь не подвёл и сделал то, что должен был сделать», – сказал Милей в эфире Radio Mitre.

В матче с Англией Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами — на 85-й и 90+2-й минутах. Форвард Аргентины был признан лучшим игроком матча 1/2 финала мирового первенства 2026 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).