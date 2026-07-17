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Орлов констатировал ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Орлов констатировал ошибку Тухеля в полуфинале ЧМ-2026 Англия — Аргентина
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам полуфинала ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией. Аргентинцы добыли победу со счётом 2:1. Орлов обозначил ошибку главного тренера английской команды Томаса Тухеля — в конце матча британцы не смогли удержать равновесие в игре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Я поздравляю, позавчера был такой необыкновенный футбол! Просто супер! Супер-человек по фамилии Месси. То, что он показал в матче с Англией… И как он один в конце взял на себя игру… Я поражён другому: почему растерялся Тухель? До второго «водопоя» всё было в порядке. Но почему когда Месси стал удерживать мяч, Тухель не выпустил одного-двух своих нападающих, чтобы уравновесить игру и самому атаковать? Они уже от ворот стояли, отбивались, как будто они устали. А, может, они и правда устали. Но здесь Тухель не помог команде, это была его ошибка. Браво, Аргентина!» — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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