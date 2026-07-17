Месси — первый в обновлённом рейтинге лучших игроков ЧМ-2026 по версии The Athletic

The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

После полуфинальных матчей форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.

Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, третью строчку занял испанский полузащитник Родри.

Топ-10 футболистов ЧМ-2026 по версии The Athletic:

1. Лионель Месси (Аргентина).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Родри (Испания).

4. Джуд Беллингем (Англия).

5. Гарри Кейн (Англия).

6. Эрлинг Холанд (Норвегия).

7. Эмерик Лапорт (Испания).

8. Пау Кубарси (Испания).

9. Майкл Олисе (Франция).

10. Усман Дембеле (Франция).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.