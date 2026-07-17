12 смертей на фоне ЧМ-2026 зафиксировано в Бангладеш — The Independent

В Бангладеш зафиксировано как минимум 12 смертей, имеющих прямую или косвенную связь с чемпионатом мира, об этом сообщает издание The Independent.

В разных регионах страны люди погибали в результате избиений, предполагаемых нападений с ножом, поражения электрическим током и дорожно-транспортных происшествий.

По сообщениям СМИ, Фаяз Таджриан погиб в аварии на мотоцикле, направляясь смотреть матч Аргентина – Египет (3:2).

Мустафа Кази был зарублен холодным оружием в ходе спора из-за футбола. Махидул Ислам погиб после того, как во время празднования на него обрушились футбольные ворота. Еще десятки человек получили травмы в столкновениях между поклонниками Бразилии и Аргентины после местного футбольного матча в Хабигандже.

38-летний Мд Шарифул Ислам скончался после драки с другими болельщиками во время матча Аргентина – Египет. Водитель велорикши смотрел матч в чайной лавке, где на него напали «фанаты Аргентины» после того, как он посмеялся над незабитым пенальти Лионеля Месси. Ислам был поклонником сборной Бразилии.

Согласно одному из исследований, во время чемпионата мира 2022 года в Бангладеш в результате столкновений между группами болельщиков погибли 23 человека.