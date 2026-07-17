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«Я просто вижу в их игре противоречие». Гари Невилл ответил Ромеро

«Я просто вижу в их игре противоречие». Гари Невилл ответил Ромеро
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на слова защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро. В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Перед полуфинальным матчем ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией Гари Невилл раскритиковал центр обороны «альбиселесте», назвав дуэт защитников «лучшей худшей связкой в мире». Позже Ромеро ответил Невиллу.

Невилл выступил с ответной репликой.

«Просто добавлю несколько слов к тому, что я сказал: они позволяют соперникам забивать. Они пропустили шесть голов в четырёх матчах плей-офф. Эти двое должны обнимать Месси каждый день, потому что ему пришлось вытаскивать их из трясины, когда они пропустили два мяча в матче против Египта, два – от Кабо-Верде и один – от Англии. Но я также сказал, что они невероятны, что они буквально сметают всё на своём пути и умеют выигрывать матчи для своей страны. Они способны переходить от гениальной игры к нелепой… Они выигрывают практически все верховые единоборства в чужой штрафной и нередко – в своей.

В прошлом году Ромеро играл в команде, которая едва не вылетела и пропустила 65 голов, так что, думаю, я знаю, о чём говорю, когда наблюдаю за игроком. Ромеро очень талантлив, как и Лисандро Мартинес, но они совершают много ошибок и пропускают голы. Я просто вижу в их игре противоречие. Ромеро ещё относительно молод, он пока не является опытным защитником, хотя уже добился невероятных успехов. Он выиграл чемпионат мира. Но без Лионеля Месси прошлой ночью и на двух последних турнирах… Аргентина победила не благодаря своим центральным защитникам. Она победила благодаря, возможно, величайшему футболисту всех времён», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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