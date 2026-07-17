«У англичан и французов не так». Орлов отметил важное решение тренера сборной Аргентины

Известный комментатор Геннадий Орлов в положительном ключе высказался о главном тренере сборной Аргентины Лионеле Скалони. Под его руководством команда вышла в финал ЧМ-2026.

«Скажу о Скалони положительное. Все игроки, кроме вратарей, у него участвовали в матчах ЧМ-2026. Вот прям все, кто были заявлены и приехали в сборную. У англичан-то не так. У французов тоже не так. У других тоже. И вот здесь Скалони создал командный дух. Каждый, кто выходил на поле, они дрались за победу, за титул. Вот я всё думал, когда же он выпустит Лаутаро Мартинеса… И он выпустил, и тот сразу забил!» — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».