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Александр Соболев: люди хотят считать меня дельфином или деревом? Окей, без проблем

Александр Соболев: люди хотят считать меня дельфином или деревом? Окей, без проблем
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Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своей репутации в футбольной среде. Он признался, что спокойно относится к обидным ярлыкам.

— Плохой мальчик — это больше клише, стереотип?
— Больше мем уже. Люди хотят считать меня дельфином — хорошо, я буду дельфином. Плохой мальчик? Окей. Дерево? Без проблем. Если кому-то нравится вешать ярлыки — ради бога. Всё, что происходит на поле, остаётся на поле. В жизни я совсем другой человек: спокойный, семейный, никогда не кричу, не ругаюсь. Игра — другое дело. Там эмоции зашкаливают. Иногда — да, провоцирую своих фанатов, для которых я — деревянный, дельфин и так далее. Я к этому ровно отношусь. Это моя работа, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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